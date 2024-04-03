Россиянина оштрафовали на 45 тысяч рублей за антивоенную надпись на бюллетене

В Уфе оштрафовали мужчину, оставившего надпись на избирательном бюллетене в последний день выборов президента России. Об этом говорится в постановлении Демского районного суда.

Согласно материалам дела, уфимец написал антивоенную фразу на бюллетене для голосования, находясь 17 марта в 12:20 на избирательном участке. Сначала он испортил бюллетень, затем продемонстрировал его окружающим и только после этого опустил в урну.

Судья признал местного жителя виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. Подсудимый также признал свою вину. В качестве наказания ему назначили штраф в размере 45 тыс. рублей.

Ранее россиянка написала «Гори в аду вечно» на бюллетене и получила штраф. За дискредитацию ВС РФ ее обязали заплатить 30 тыс. рублей.