Психолог рассказала о пользе групповых компьютерных «стрелялок» для детей

Групповые компьютерные игры, в том числе «стрелялки», могут оказать позитивное влияние на ребенка — в частности, повысить его социализацию. Об этом в беседе с Общественной службой новостей сообщила детский психолог Дарья Дугенцова. Она подчеркнула, что шутеры не влияют на поведение детей в реальной жизни и не сподвигают на совершение тяжких преступлений. На это, по ее словам, указывают совершенно другие поведенческие маркеры.

«Ребята в подростковом возрасте не делают никакого различия между реальным и «онлайновым» общением, так что когда они вместе, в коллективе, берутся за выполнение какой-либо задачи в игре, то это благотворно влияет на их развитие. <...> Ребенок учится заниматься планированием и искать выходы из трудных ситуаций», — пояснила Дугенцова.

Она добавила, что если с ребенком четко обговорить время для посиделок за компьютером, игры пойдут ему на пользу.

До этого ученые из ИТМО, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и НМИЦ им. В.А. Алмазова обнаружили, что у людей, которые много времени уделяют компьютерным играм, происходят изменения нейронных связей, отвечающих за самоконтроль, удовольствие и привязанности. Когнитивные функции головного мозга при этом не нарушаются.

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