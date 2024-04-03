Россиян предостерегли от экстремальных способов похудеть к лету

Экстремальные способы похудеть к лету, к примеру жесткие диеты или интервальное голодание, дадут лишь временный результат и разочарование. Об этом в интервью Общественной службе новостей предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Кроме того, по ее словам, строгие программы питания опасны для физического и ментального здоровья.

«Организм человека не получает нужное количество полезных компонентов, и люди достаточно быстро сталкиваются с негативными последствиями в виде снижения работоспособности и когнитивной функции, проблем с желудочно-кишечным трактом или другими системами организма, после чего бросают эту диету, вновь набирают дополнительные килограммы», — пояснила Королева.

Она подчеркнула, что стойкий результат возможен только при изменении образа жизни в целом. Большое значение, по ее словам, имеют режим сна, питания и регулярные физические нагрузки.

Эндокринолог Диляра Лебедева до этого рассказала, что придерживающимся диеты людям можно завтракать омлетом, приготовленным по специальному рецепту. По ее словам, для приготовления блюда понадобятся одно яйцо, пара ломтиков сыра, бездрожжевой хлеб, спелое авокадо, листья зелени по вкусу, семечки и орешки.

Яйцо необходимо тщательно взбить венчиком, выложить смесь на сковороду и жарить до готовности, сверху положить ломтики сыра. Они расплавятся и придадут блюду насыщенный вкус. На тост нужно выложить ломтики авокадо, украсить его зеленью, орехами и семечками.

Ранее врач назвала полезные жирные продукты.