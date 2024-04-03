Двух подростков-вымогателей арестовали в Петербурге за нападение на сверстника-миллионера

В Санкт-Петербурге заключили под стражу 15-летнего ученика девятого класса и 17-летнюю одиннадцатиклассницу, которые напали на подростка-миллионера и вымогали у него деньги. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на решение Василеостровского районного суда.

Несовершеннолетние фигуранты дела о нападении на школьника предстали сегодня перед судом, который избрал им меру пресечения. В итоге домой отправился 15-летний предполагаемый соучастник арестованных. Он признался в содеянном и в качестве наказания получил запрет определенных действий. Его знакомые отказались повиниться и отправились за решетку до 30 мая. Всем троим предъявили обвинение в разбое в особо крупном размере.

Разбойное нападение обвиняемые совершили 27 марта. Поздним вечером они встретили пострадавшего около дома на Васильевском острове и насильно усадили его в припаркованный неподалеку черный автомобиль. В салоне злоумышленники, одетые в балаклавы, продемонстрировали подростку нож и под угрозой расправы вынудили его перевести им на криптокошелек 1 млн 50 тыс. рублей. После этого школьника отпустили. Отмечается, что преступники так и не получили деньги, так как мать подростка успела оспорить перевод.

Известно, что деньги, которые нападавшие пытались получить насильственным методом, потерпевший выиграл на ставках и в онлайн-играх. По предварительным данным, двое из фигурантов учатся в той же школе, что и подвергшийся нападению.

Ранее двое мужчин напали на прохожую в Москве и украли у нее сумку с 7,5 млн рублей.