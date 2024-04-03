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В Подмосковье часть металлического забора влетела в человека из-за ветра

В Балашихе ветер снес забор на пешехода

В Подмосковье забор снесло на шедшего мимо человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Балашиха Life».

Инцидент произошел в микрорайоне Южное Кучино. На кадрах с места инцидента заметно, как по дороге идет мужчина. В какой-то момент металлический забор из-за ветра поднимается в воздух и падает прямо на россиянина. От неожиданности местный житель отбежал на пару шагов.

О том, получил ли человек какие-либо травмы, не сообщается.

До этого в Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра. Как сообщили синоптики, порывы ветра достигнут 16-21 метра в секунду.

Специалисты порекомендовали водителям не обгонять другие транспортные средства на дорогах и ездить медленнее. Также они посоветовали жителям региона обходить конструкции, которые могут показаться шаткими.

Ранее в Люберцах женщина спасла ребенка от сорванного ветром металлического листа.

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