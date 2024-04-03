В Нижегородской области женщина напала на собственного младенца

В Нижегородской области молодая мать стала фигуранткой уголовного дела сразу после рождения ребенка. Об этом сообщает прокуратура региона в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в Кстове. По версии правоохранителей, молодая женщина родила девочку, но в какой-то момент напала на младенца. В результате правоохранители нашли в квартире обездвиженного ребенка.

В отношении матери возбуждено уголовное дело. На данный момент проводится проверка, ход которой контролирует прокуратура.

Как сообщает Telegram-канал «Опер пишет…», женщине 23 года, она является гражданкой Узбекистана. В день инцидента она попала в больницу с кровотечением и врачам удалось установить, что пациентка недавно родила. Впоследствии девочку нашли за стиральной машинкой в квартире. О том, по какой причине это произошло, на данный момент неизвестно.

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