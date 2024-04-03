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Силовики пришли с обысками к разработчику системы бронирования Leonardo

«Ъ»: в офисе разработчика системы бронирования Leonardo проходят обыски

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Global Look Press

Сотрудники ФСБ, Росгвардии и МВД нагрянули с обысками в офис компании «Сирена-Трэвэл», которая разработала систему бронирования Leonardo. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным «Ъ», силовики пришли в офис на Ленинградском проспекте из-за атак на систему бронирования билетов осенью 2023 года. Как утверждает источник, компания активно сотрудничает с правоохранителями и предоставила им доступ ко всей информации, связанной с попытками нарушить информационную безопасность.

Отмечается также, что полицию и представителей других органов интересуют возможные уязвимости в технике и различная документация.

В сентябре 2023 года в российской системе бронирования Leonardo произошел глобальный сбой. Из-за этого пассажиры не могли регистрироваться на рейсы и пользоваться сервисами покупки авиабилетов. Причиной неполадки стала DDOS-атака. Она произошла, несмотря на то, что Leonardo имеет повышенный уровень информационной защиты. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Махачкале прошли обыски в здании «Дагэнерго».

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