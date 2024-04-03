В Ростовской области горит завод полимерных изделий

В городе Азов в Ростовской области в здании полимерного завода произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал регионального МЧС.

«Горят деревянные поддоны на площади 250 кв. м в производственном здании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 15:53 мск пожар был локализован, а в 16:03 мск было ликвидировано открытое горение.

До этого в Москве полностью сгорела детская площадка из-за игр детей. Во время пожара никто не пострадал.

Предварительно, причиной стали шалости детей. Они играли с огнем и не смогли контролировать его. Известно, что площадка сгорела полностью.

Также 1 апреля в Санкт-Петербурге загорелся трамвай. Пассажиры успели высадиться. Вагон трамвая маршрута №48 горел по всей площади.

1 апреля под Анапой загорелся пассажирский автобус с людьми.

Ранее на подстанции в Подольске произошло возгорание.