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Стали известны даты пересдачи ЕГЭ в 2024 году

Мишустин сообщил, что пересдать один предмет ЕГЭ можно будет 4 и 5 июля

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Пересдача одного из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы в 2024 году будет организована 4 и 5 июля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Госдуме, передает ТАСС.

«4-го и 5-го — это два дня, которые будут днями пересдачи. Ребята волнуются, все бывает в этой жизни», — сказал Мишустин.

Он отметил, что если из-за волнения выпускники школ не смогли сдать экзамен «качественно», это может «поставить крест на его судьбе, на его карьере».

Премьер-министр считает решение разрешить пересдачу одного из экзаменов «важнейшим».

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что изначально Рособрнадзор склонялся к варианту выделения для пересдачи одного дня, однако региональные власти убедили ведомство в том, что сдавать все предметы в один день школьникам будет сложно. Кроме того, могут возникнуть технические трудности с обработкой результатов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что мораторий на ЕГЭ в новых регионах могут продлить до 2028 года.

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