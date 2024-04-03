Стали известны даты пересдачи ЕГЭ в 2024 году

Пересдача одного из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы в 2024 году будет организована 4 и 5 июля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Госдуме, передает ТАСС.

«4-го и 5-го — это два дня, которые будут днями пересдачи. Ребята волнуются, все бывает в этой жизни», — сказал Мишустин.

Он отметил, что если из-за волнения выпускники школ не смогли сдать экзамен «качественно», это может «поставить крест на его судьбе, на его карьере».

Премьер-министр считает решение разрешить пересдачу одного из экзаменов «важнейшим».

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что изначально Рособрнадзор склонялся к варианту выделения для пересдачи одного дня, однако региональные власти убедили ведомство в том, что сдавать все предметы в один день школьникам будет сложно. Кроме того, могут возникнуть технические трудности с обработкой результатов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что мораторий на ЕГЭ в новых регионах могут продлить до 2028 года.