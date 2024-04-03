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Челябинец устроил диверсию на железной дороге и получил срок 12 лет

В Челябинске диверсант получил 12 лет за поджог на железной дороге

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Суд вынес приговор жителю Челябинска, которого обвиняли в диверсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

По версии правоохранителей, мужчина совершил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. Известно, что подозреваемый поджег два релейных шкафа на 35-м километре перегона Чурилово. Мотивом стало желание приостановить поставки вооружения для нужд спецоперации.

В отношении россиянина, который является сторонником украинской террористической организации, возбудили уголовное дело по статье о диверсии.

Фигуранта признали виновным и приговорили к 12 годам заключения. Первые три года он проведет в тюрьме, затем его переведут в исправительную колонию строгого режима.

Ранее в Уфе задержали подростков, которые пытались совершить диверсию за деньги.

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