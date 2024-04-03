Двухлетняя девочка впала в кому, отравившись каннабисом, спрятанным в «Киндер-сюрпризе»

Во Франции маленькая девочка впала в кому после того, как нашла кусочек каннабиса, спрятанный в «Киндер-сюрпризе». Об этом сообщает Actu17.

Несчастный случай произошел на прошлой неделе в коммуне Морлаас на юго-западе страны. Ребенок, оставленный без присмотра родителей, обнаружил маленький кусочек наркотика в желтой пластиковой части шоколадного яйца. Когда его мать вернулась в комнату, она поняла, что произошло, и почистила ему зубы.

Однако это не помогло, и на следующее утро девочка не открыла глаза. Ее экстренно госпитализировали в бессознательном состоянии, через несколько дней комы она пришла в себя. По информации на 2 апреля, состояние ребенка было стабильным.

Отца пострадавшей немедленно взяли под стражу, а ее мать была допрошена и отпущена домой. Они оба признали свою вину в произошедшем. Теперь прокурор будет решать, какие обвинения предъявить родителям.

Ранее в Германии вступил в силу закон о легализации каннабиса.