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В Дагестане арестовали двоих задержанных в ходе КТО

Двое задержанных в Дагестане граждан Таджикистана арестованы на 2 месяца

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Двое задержанных в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане граждан Таджикистана арестованы на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

«В Советский районный суд Махачкалы поступили ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум мужчинам 2000 и 2003 годов рождения», — поделилась Мамаева.

Она пояснила, что задержанные граждане Таджикистана, находясь на территории России, контактировали с подразделением международной террористической организации. Суд постановил заключить их под стражу на срок 1 месяц 28 суток до 1 июня 2024 года включительно.

До этого в ФСБ сообщали, что задержанные в Дагестане по подозрению в подготовке теракта намеревались взорвать набережную в Каспийске.

В ФСБ также заявили, что задержанные в Дагестане иностранцы оказались связаны с боевиками, напавшими на подмосковный «Крокус Сити Холл».

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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