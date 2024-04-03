В США мужчина отпраздновал свой развод стрельбой в центре города и был арестован, пишет Complex.

Как пишут СМИ, арестованным оказался 26-летний Крейг Хосе Миллер. Мужчина, по данным властей, решил отпраздновать свой развод стрельбой в центре города Нэшвилл, штат Теннесси, в понедельник в шесть утра. Американец сначала отрицал все обвинения, но под давлением улик сознался в содеянном.

Миллер рассказал, что действительно развелся с женой и сделал восемь выстрелов по этому поводу. Кроме того, мужчину обвиняют в агрессивном поведении во время ареста: он ударил офицера в живот ногой, когда на него пытались надеть наручники. В итоге Крейг был доставлен в тюрьму, где будет находиться, пока идет следствие.

Ранее в Индии отец отметил развод дочери ярче, чем свадьбу. Мужчина рад, что теперь у него нет такого плохого зятя.