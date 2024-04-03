Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина отпраздновал свой развод стрельбой в центре города и был арестован

Complex: в CША холостяк отпраздновал развод стрельбой в центре города и был арестован

close
100%
Depositphotos

В США мужчина отпраздновал свой развод стрельбой в центре города и был арестован, пишет Complex.

Как пишут СМИ, арестованным оказался 26-летний Крейг Хосе Миллер. Мужчина, по данным властей, решил отпраздновать свой развод стрельбой в центре города Нэшвилл, штат Теннесси, в понедельник в шесть утра. Американец сначала отрицал все обвинения, но под давлением улик сознался в содеянном.

Миллер рассказал, что действительно развелся с женой и сделал восемь выстрелов по этому поводу. Кроме того, мужчину обвиняют в агрессивном поведении во время ареста: он ударил офицера в живот ногой, когда на него пытались надеть наручники. В итоге Крейг был доставлен в тюрьму, где будет находиться, пока идет следствие.

Ранее в Индии отец отметил развод дочери ярче, чем свадьбу. Мужчина рад, что теперь у него нет такого плохого зятя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами