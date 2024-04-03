«Привязывают и бьют»: на Урале врачи психдиспансера не отдают сына родителям

В Челябинске родители восьмилетнего мальчика заявили, что подозревают персонал психоневрологического диспансера, где их ребенок проходит лечение, в жестоком обращении. Об этом отец мальчика рассказал изданию 31TV.RU.

По словам мужчины, две недели назад он положил сына в больницу на обследование и лечение, так как у ребенка были проблемы с гиперактивностью. Все время, что мальчик пребывал в больнице, ему не давали видеться с семьей. Когда родителям разрешили повидаться с сыном, они обратили внимание на странное поведение ребенка.

«Мы приехали повидать вместе с женой. Он плачет, говорит: я боюсь туда идти, меня привязывают, бьют. На руках у него синяки, как будто за них хватали, и укусы. На шее царапины у него», — рассказал собеседник СМИ.

Мужчина отметил, что ему не разрешили сфотографировать синяки сына. Также мужчине отказали в желании забрать ребенка домой. Челябинец обратился в полицию.

Ранее сибирячка рассказала, что рабочее место ее сына с синдромом Дауна отгородили ширмой.