В кабмине пообещали сделать гражданство доступнее для достойных

Власти России будут упрощать получение российского гражданства теми людьми, кто этого достоин. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Надо людям, которые хотят стать россиянами, которые достойны этого по нашим меркам, сделать все для упрощения этих процедур», — заявил Мишустин.

Глава российского кабмина напомнил, что в действующем законодательстве существует норма, которая позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке для соотечественников — указ президента номер 962 об упрощенном приеме в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

Мишустин отметил, что за прошедшие три месяца с начала года гражданство России получили 700 иностранцев, и правительству предстоит проверить, насколько эффективно работают нормы.

До этого пленные военнослужащие украинской армии попросили российский паспорт.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.