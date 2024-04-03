Московский зоопарк закрыли из-за штормового предупреждения

Московский зоопарк временно закрылся из-за штормового предупреждения, объявленного в столице. Информация об этом появилась в Telegram-канале учреждения.

«В связи с поступившим штормовым предупреждением (ожидается сильный ветер с порывами 16-21 м/с) наш зоопарк временно закрывается для посетителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшее решение о работе зоосада будут принимать, опираясь на погодные условия.

3 апреля в Москве из-за шторма объявили «желтый» уровень погодной опасности. В режим повышенной готовности перешли городские службы, а аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве. Об ухудшении погодных условий москвичей оповещали в парках, а также через СМИ и информационные табло. Позднее парки закрыли из-за сильно ухудшившейся погоды.

Ветер оказался настолько мощным, что начал валить деревья в черте города.

Ранее в Москве ветер вынес синюю туалетную кабинку на проезжую часть.