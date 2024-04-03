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Мишустин пригласил всех в преображенный Магадан

Премьер Мишустин восхитился изменениями Магадана и всех призвал посетить город

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Shutterstock

Глава российского правительства Михаил Мишустин поразился тем, как преобразилась городская среда в Магадане. Также он пригласил всех побывать в этом городе, передает ТАСС.

Отвечая на вопросы парламентариев после ежегодного отчета о работе правительства, он рассказал, как девочка из Магадана в рамках конкурса придумала, как благоустроить набережную.

«Всех приглашаю в Магадан. Извините, что в Магадан, но это совершенно по-другому», — продолжил премьер.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что в настоящее время Магадан является «точкой роста».

Михаил Мишустин отметил, что внимательно следит за всероссийским конкурсом проектов благоустройства для малых городов и исторических поселений. Он напомнил, что в рамках конкурса уже реализовано 700 проектов и запланировано воплощение в жизнь еще 300 проектов-победителей.

До этого сообщалось, что группа «Аэрофлот» увеличит частоту полетов в города Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Москвы на пиковые периоды летнего расписания.

Ранее Мишустин рассказал, на каком уровне находится госдолг РФ.

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