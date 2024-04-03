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«Собака сняла кожу»: алабай изувечил россиянку

В Оренбургской области алабай набросился на женщину, ее готовят к пересадке кожи

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FotograFFF/Shutterstock

В Оренбургской области алабай набросился на жительницу села Новосултангулово. Об этом сообщает Orenday.

По данным СМИ, все произошло 2 апреля, когда женщина возвращалась с работы санитаркой в Алексеевской районной больнице. У дома на нее набросилась огромная среднеазиатская овчарка. Собаку удалось отогнать соседям, которые выбежали на крик женщины. Один из очевидцев случившегося погрузил соседку в личную машину и отвез в больницу.

«У мамы рваные раны и переломы. Собака буквально сняла кожу и мышцы с ее рук. Сейчас требуется трансплантация кожи», — рассказала в беседе с изданием дочь потерпевшей.

Женщина находится в реанимации, ее жизни ничего не угрожает. Ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Пациентку готовят к транспортировке бортом санавиации в Оренбург, где врачи областного центра проведут операции по пересадке тканей.

Ранее в Черкесске нападение алабая на женщину попало на видео.

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