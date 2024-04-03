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Число жертв землетрясения на Тайване продолжает расти

Число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло 10

Число погибших в результате мощного землетрясения на Тайване выросло до 10, а пострадавших — до 934. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, ссылаясь на пожарные службы.

3 апреля на Тайване произошло сильнейшее землетрясение за последние четверть века. Специалисты метеорологической службы страны зафиксировали, что магнитуда составила 7,4. Эпицентр находился примерно в 18 километрах к юго-западу от города Хуаляня. Из-за стихийного бедствия обрушились около 26 зданий. Без света остаются 87 тысяч домохозяйств. Последний раз землетрясение такой мощности происходило на острове в 1999 году.

Издание Bild писало, что два гражданина Германии заблокированы в туннеле Чонгде, который находится в тайваньском национальном парке Тароко.

До этого стало известно, что убытки одного из крупнейших мировых производителей полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. от землетрясения на Тайване составят около $60 млн. Компания эвакуировала персонал с территорий некоторых заводов из-за сейсмособытия.

Ранее сообщалось, что землетрясение на Тайване приведет к росту цен на электронику.

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