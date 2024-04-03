Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве из-за сильного ветра закрыли парки

Парк Горького и «Сокольники» закрыты в Москве из-за непогоды

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Парк Горького закрыли в Москве в связи с предстоящими неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в Telegram-канале зоны отдыха.

«<…> Парк закрыт в связи с погодными условиями», — отметили в сообщении, уточнив, что о возобновлении работы сообщат дополнительно.

В парке отметили, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 в столице ожидается усиление ветра с порывами до 16-21 м/с. Москвичей попросили быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Кроме того, в связи с погодными условиями закрылся и парк «Сокольники» следует из Тelegram-каналов зоны отдыха. Кроме того, перестал работать из-за непогоды и парк «Ходынское поле».

В среду, 3 апреля, в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности. Параллельно режим повышенной готовности ввели для городских служб, аварийные бригады дежурят круглосуточно.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами