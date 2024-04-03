В Москве из-за сильного ветра закрыли парки

Парк Горького закрыли в Москве в связи с предстоящими неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в Telegram-канале зоны отдыха.

«<…> Парк закрыт в связи с погодными условиями», — отметили в сообщении, уточнив, что о возобновлении работы сообщат дополнительно.

В парке отметили, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 в столице ожидается усиление ветра с порывами до 16-21 м/с. Москвичей попросили быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Кроме того, в связи с погодными условиями закрылся и парк «Сокольники» следует из Тelegram-каналов зоны отдыха. Кроме того, перестал работать из-за непогоды и парк «Ходынское поле».

В среду, 3 апреля, в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности. Параллельно режим повышенной готовности ввели для городских служб, аварийные бригады дежурят круглосуточно.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.