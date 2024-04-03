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Производитель чипов TSMC оценила убытки от землетрясения на Тайване

Убытки компании TSMC от землетрясения на Тайване составят $60 млн

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Qi Fei/Global Look Press

Убытки одного из крупнейших мировых производителей полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) от землетрясения на Тайване составят около $60 млн. Об этом сообщила газета «Гуншан шибао».

«<…> Влияние на [финансовые] показатели TSMC во втором квартале составит около $60 млн», — цитирует издание представителя компании.

По его словам, в целом негативные последствия будут носить ограниченный характер. В компании также напомнили об эвакуации персонала с территорий некоторых заводов из-за сейсмособытия.

Землетрясение у берегов Тайваня стало самым мощным на острове за последние 25 лет. Магнитуда достигала 7,7. После подземных толчков Без света остаются 87 тыс. домохозяйств. В уезде Хуалянь повреждено несколько зданий, под завалами могут находиться люди.

До этого в РАН оценили, ждать ли россиянам последствий от землетрясения на Тайване.

Ранее серия мощных землетрясений произошла на западе Японии.

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