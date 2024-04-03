Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фигурант дела о «Крокусе» заявил, что не имеет отношения к теракту

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Исроил Исломов не признал свою вину

close
100%
Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

Исроил Исломов, обвиняемый по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», полностью не признает вину и говорит, что не имеет отношения к преступлению. О этом сообщила его адвокат Залина Есенова, слова которой передает РИА Новости.

«Он полностью не признает вину, поэтому мы обжаловали арест. Он ничего не знал о (готовящемся) теракте и к нему не причастен», — заявила адвокат.

Исроил Исломов является отцом двух других фигурантов — Диловара и Аминчона. Первому принадлежал легковой автомобиль, который он продал лицам, совершившим теракт.

3 апреля Мосгорсуд признал арест Исломова законным. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления. 28 марта Аминчон Исломов также заявил о своей невиновности.

close
100%
«Газета.Ru»

Последние дни в России проходят задержания исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» и причастных к этой трагедии. Непосредственно нападавших спецслужбы задержали 23 марта в Брянской области. По данным ФСБ, террористы пытались скрыться на Украине.

Помимо четырех нападавших, а также мужчин из семьи Исломовых, суд отправил под арест Алишера Касимова и Назримада Лутфуллои. Все они, как считает следствие, причастны к организации теракта.

Ранее в Киеве признались в разжигании розни в России после теракта в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами