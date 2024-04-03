Фигурант дела о «Крокусе» заявил, что не имеет отношения к теракту

Исроил Исломов, обвиняемый по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», полностью не признает вину и говорит, что не имеет отношения к преступлению. О этом сообщила его адвокат Залина Есенова, слова которой передает РИА Новости.

«Он полностью не признает вину, поэтому мы обжаловали арест. Он ничего не знал о (готовящемся) теракте и к нему не причастен», — заявила адвокат.

Исроил Исломов является отцом двух других фигурантов — Диловара и Аминчона. Первому принадлежал легковой автомобиль, который он продал лицам, совершившим теракт.

3 апреля Мосгорсуд признал арест Исломова законным. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления. 28 марта Аминчон Исломов также заявил о своей невиновности.

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Последние дни в России проходят задержания исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» и причастных к этой трагедии. Непосредственно нападавших спецслужбы задержали 23 марта в Брянской области. По данным ФСБ, террористы пытались скрыться на Украине.

Помимо четырех нападавших, а также мужчин из семьи Исломовых, суд отправил под арест Алишера Касимова и Назримада Лутфуллои. Все они, как считает следствие, причастны к организации теракта.

Ранее в Киеве признались в разжигании розни в России после теракта в «Крокусе».