В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности — это связано с сильным ветром в городе. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

Параллельно в режим повышенной готовности перешли городские службы, а аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве. Об ухудшении погодных условий москвичей оповещают в парках, а также через СМИ и информационные табло.

Принимаются меры по защите от ветра жилых и нежилых домов, а также транспорта, торговых центров и строек. Отмечается, что под особым контролем находятся системы жизнеобеспечения и электросетевые организации.

Как объяснил заммэра Москвы Петр Бирюков, синоптики прогнозируют ветер с порывами до 21 м/с до конца сегодняшнего дня.

До этого сообщалось, что 2 апреля в столице зафиксировали 66 температурных рекордов.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили о похолодании.