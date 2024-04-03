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Итальянка завещала состояние в $5 млн своей сиделке, а не родственникам

Oddity Central: в Италии женщина лишила родственников $5 млн, завещав их своей сиделке

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Pexels

Женщина из Италии оставила свое состояние в $5 млн своей сиделке, пишет Oddity Central. По ее словам, у нее нет прямых наследников.

Мария Малфатти при жизни владела целым рядом ценных активов, в том числе несколькими квартирами, историческим зданием в центре города Роверето, а также крупными суммами денег, которые хранились на банковских счетах. Общее состояние итальянки оценивается примерно в $5 млн.

Однако женщина никогда не была замужем и не имела детей, которым могла бы оставить свое состояние, поэтому наследство должны были получить ее племянники. Но Мария указала в завещании имя своей смотрительницы из Албании, которая ухаживала за ней последние несколько лет.

После этого родственники Малфатти подали на смотрительницу в суд, утверждая, что в конце жизни Мария потеряла рассудок и была использована сиделкой в корыстных целях. Изучив материалы дела, суд заморозил все завещанные денежные активы, посчитав, что риск их продажи во время следствия слишком велик.

Ранее в Китае пенсионерка завещала многомиллионное наследство своим домашним собакам и кошкам.

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