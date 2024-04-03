Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-премьера Польши заподозрили в превышении полномочий

Верховная контрольная палата Польши выявила превышение полномочий Моравецким

close
100%
Kacper Pempel/Reuters

Верховная контрольная палата Польши обнаружила превышение полномочий бывшим премьер-министром страны Матеушем Моравецким. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

Уточняется, что нарушения выявили при финансировании органов местного самоуправления. Контрольный орган оценивает убытки в 4 млрд злотых (около $1 млрд).

«Верховная контрольная палата <...> направляет уведомление о подозрении в совершении преступления, <...> в отношении бывшего премьер-министра», — уточнили в документе.

В ведомстве добавили, что речь идет о статье 231 Уголовного кодекса [Польши]. Действия бывшего премьер-министра в палате классифицировали как «превышение полномочий и невыполнение служебных обязанностей». Кроме Моравецкого, под подозрение попали бывший министра финансов республики, его экс-заместитель и другие чиновники.

В середине февраля стало известно о прослушке экс-премьера Польши спецслужбами.

Ранее в Варшаве заявили, что Польша на фоне поражения Украины готовится к войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами