Экс-премьера Польши заподозрили в превышении полномочий

Верховная контрольная палата Польши обнаружила превышение полномочий бывшим премьер-министром страны Матеушем Моравецким. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

Уточняется, что нарушения выявили при финансировании органов местного самоуправления. Контрольный орган оценивает убытки в 4 млрд злотых (около $1 млрд).

«Верховная контрольная палата <...> направляет уведомление о подозрении в совершении преступления, <...> в отношении бывшего премьер-министра», — уточнили в документе.

В ведомстве добавили, что речь идет о статье 231 Уголовного кодекса [Польши]. Действия бывшего премьер-министра в палате классифицировали как «превышение полномочий и невыполнение служебных обязанностей». Кроме Моравецкого, под подозрение попали бывший министра финансов республики, его экс-заместитель и другие чиновники.

В середине февраля стало известно о прослушке экс-премьера Польши спецслужбами.

Ранее в Варшаве заявили, что Польша на фоне поражения Украины готовится к войне.