Продолжительность жизни в России достигла почти 73,5 года

Продолжительность жизни в России по итогам 2023 года достигала почти 73,5 лет, этот показатель превысил доковидные значения. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Госдуме, выступая с отчетом о работе правительства за прошлый год, передает РИА Новости.

Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России, подчеркнул премьер.

Мишустин добавил, что важен рост продолжительности именно активной и здоровой жизни.

До этого в России предложили повысить возраст молодежи до 38 лет. Депутат Госдумы Светлана Бассараб заявила, что подобные решения необходимы для предоставления молодым людям трудовых гарантий. Причиной повышения возраста молодежи является рост продолжительности жизни, а как следствие – увеличение времени, когда люди по факту являются работоспособными и молодыми, отметила депутат.

По ее мнению, со временем этот возраст могут установить на уровне 38-40 лет.

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