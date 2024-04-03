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В РАН оценили, ждать ли россиянам последствий от землетрясения на Тайване

Ученый Кособоков: землетрясение на Тайване не угрожает россиянам

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Taiwan National Fire Agency/Handout via Reuters

Жители российских регионов никак не почувствуют на себе последствия землетрясения в Тайване, рассказал НСН главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков.

«До наших территорий цунами если и дойдет, то это будет буквально 10-20 см. При этом жители Петропавловска-Камчатского могут не волноваться. Краткосрочных последствий, думаю, ожидать не следует», — сказал эксперт.

Он также уточнил, что наиболее сейсмоопасными зонами в России являются Прибайкалье, Северный Кавказ, отчасти Крым, Кольский полуостров в районе Белого моря.

«Еще есть такой интересный феномен — глубокие землетрясения в районе Вранча (Румыния). Поскольку они глубокие, сейсмическая активность доходит и до Москвы, в частности, такое было в 1977 году», — заключил Кособоков.

3 апреля у берегов Тайваня произошло землетрясение, которое стало самым мощным на острове за последние 25 лет. Магнитуда достигала 7,7. Без света остаются 87 тыс. домохозяйств. В уезде Хуалянь повреждено несколько зданий, под завалами могут находиться люди. Крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC начал эвакуацию сотрудников с некоторых заводов.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило 700.

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