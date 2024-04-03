Российские подростки помогли задержать мужчину, рассылавшего порнографию

В Санкт-Петербурге группа подростков помогла задержать местного жителя, который рассылал в сети порнографические снимки несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент, в результате которого полиция задержала подозреваемого, произошел 31 марта: в дежурную часть поступило сообщение о конфликте между несовершеннолетними и мужчиной во дворе дома 5/4 по Дачному проспекту. Прибывшие на место правоохранители задержали 47-летнего местного жителя, которого 16-летний подросток обвинил в противоправном действии.

Юноша, присутствовавший на встрече, рассказал, что в одной из социальный сетей вступил в переписку с подозреваемым. В ходе общения мужчина отправлял подростку порнографические снимки. Несовершеннолетний решил поймать преступника и назначил ему личную встречу, на которую явился с друзьями. Тинейджеры вызвали на место встречи полицию.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье «незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

Ранее в Омске осудили экс-депутата и его жену за съемку детского порно.