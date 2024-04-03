Патрушев заявил о неминуемом наказании организаторов и спонсоров теракта в «Крокусе»

Все организаторы и спонсоры теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» будут наказаны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, слова которого передает ТАСС.

«Хотел бы вас заверить, что все организаторы и спонсоры теракта в «Крокус сити холле», где бы они ни находились, понесут заслуженное наказание», — сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю теракта заявил, что для террористов «с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». При этом он не уточнил, о каком именно участке идет речь.

23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее в Киеве признались в разжигании розни в России после теракта в «Крокусе».