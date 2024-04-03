Патрушев рассказал о массовых обзвонах с Украины сразу после теракта в Подмосковье

Сразу после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» начались звонки с территории Украины с ложными сообщениями о минировании зданий в России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

По его словам, звонки приходились на российские экстренные службы.

1 апреля в Санкт-Петербурге 340 человек эвакуировали из фудмолла из-за сообщения о «минировании». Росгвардейцы задержали мужчину, сделавшего такой звонок.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».