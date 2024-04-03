Россиянин выбежал на взлетно-посадочную полосу, чтобы не опоздать на рейс

В аэропорту Сургута житель Иркутской области выбежал на взлетно-посадочную полосу, чтобы не опоздать на рейс. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции города.

Как рассказали правоохранители, пассажир прибыл в аэровокзал, чтобы вылететь на рейсе в Москву. Он провел предполетный осмотр. На пути к стойке регистрации он зашел в комнату для курения. Там он услышал объявление о начале посадки на свой рейс. Вместо того, чтобы пройти к воротам, иркутянин выбежал из здания аэропорта, перебрался через забор, ограждающий взлетно-посадочное поле, и напрямую направился к посадочному трапу, где был задержан сотрудниками аэропорта.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье «самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект». В качестве наказания иркутянин получил сутки ареста.

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