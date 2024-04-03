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Общественница назвала способ повысить рождаемость в России

Общественница Кондратович: многодетных в РФ следует приравнять к ветеранам

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Shutterstock

Всплеск рождаемости в России наступит только тогда, когда начнется активная пропаганда семейных ценностей. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказала президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Кондратович.

«Потому что, как сказал президент, стать многодетным должно быть модно. Вот когда это будет модно, то молодежь к этому будет относиться не так, как относится сейчас. <...> У нас многодетные должны стать элитой нашего государства», — отметила Кондратович.

По ее мнению, многодетные родители должны быть приравнены к ветеранам.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил продлить в стране программу материнского капитала до 2030 года. Кроме того, российским регионам с низкой рождаемостью выделят 75 млрд рублей.

В марте стало известно, что в прошлом году Россия обновила минимальный показатель рождаемости, который держался на стабильном уровне в течение 17 лет, среднее число детей на одну женщину снизилось до 1,41.

Ранее ученые заявили, что население Земли скоро начнет сокращаться.

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