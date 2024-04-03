Тела опознанных погибших в «Крокусе» выдали родственникам

Тела 84 опознанных погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» из судебно-медицинского морга в московском Царицыно выдали родственникам. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Источник агентства добавил, что всего в морге на Тарном проезде пока опознаны 87 жертв теракта.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта . Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы и начался пожар, который уничтожил концертный зал. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых основных подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение. Спустя время в деле начали появляться новые фигуранты, которых обвиняют в содействии террористам.

Ранее стало известно, как мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».