Россиянам дали советы по выбору клубники

При выборе клубники, которая уже начала появляться в российских магазинах, важно оценить ее аромат, а также внешний вид. Об этом Pravda.Ru рассказал главный агроном Тимирязевской академии Владимир Микулов.

По его словам, твердые и крупные ягоды будут не очень сладкими. Он также уточнил, что если клубника выращена в теплице, она будет иметь более слабый аромат.

«Весной на прилавках магазинов появляется клубника, привезенная из Египта, Греции, Турции, то есть оттуда, где она может расти круглый год. Местная земляника появится намного позже», — сообщил эксперт.

Микулов отметил, что зрелые ягоды могут храниться не более двух суток, потому что при более длительном хранении в холодильнике они потеряют вкус и аромат и начнут гнить.

Исследователи из медицинского центра Университета Цинциннати до этого обнаружили, что ежедневное употребление клубники повышает когнитивные способности, снижая риск развития деменции. Исследователи отметили, что улучшение когнитивных способностей могло произойти из-за того, что клубника богата полифенолами. Это группа биоактивных соединений, которые являются природными антиоксидантами.

Ранее сообщалось, что пользователей соцсетей напугал вид клубники под микроскопом.