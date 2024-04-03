Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило 700

В результате землетрясения на Тайване пострадали 711 человек. Об этом сообщил тайваньский новостной портал SET News, передает РИА Новости.

По данным портала, в настоящее время 77 человек ожидают помощи спасателей. Подробности не приводятся.

До этого русскоязычная жительница острова Фатима рассказала «Газете.Ru», что жители Тайваня ведут себя спокойно после землетрясения и «продолжают свои дела как ни в чем не бывало».

3 апреля на Тайване было зафиксировано сильнейшее землетрясение за последние 25 лет. Метеорологическая служба государства сообщила о землетрясении магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 18 километрах к юго-западу от города Хуаляня. На острове обрушились по меньшей мере 26 зданий.

Последний раз землетрясение подобной мощности произошло на острове в 1999 году.

Ранее Тайвань отказался от помощи материкового Китая.