Польшу лишили лицензии на израильское ПО из-за прослушивания

Скандал с нелегальным прослушиванием политиков привел к тому, что Польшу лишили лицензии на израильское программное обеспечение Pegasus. Об этом в эфире Польского телевидения заявил министр-координатор спецслужб страны Томаш Семоняк.

Он сообщил, что в настоящее время в Польше не используют ПО Pegasus, так как израильский разработчик лишил страну лицензии.

«Нет. Мы не применяем этой системы. Когда оказалось, что власти применяют это программное обеспечение не по назначению, то у нескольких стран были отобраны лицензии», — сказал Семоняк.

По различной информации, спецслужбы Польши прослушивали с помощью израильского ПО бывшего премьера республики Матеуша Моравецкого, нынешнего премьер-министра Дональда Туска, других политиков, а также адвокатов, бизнесменов, общественных деятелей.

В феврале Туск подтвердил широкое использование в стране Pegasus, предназначенного для прослушки. На заседании кабмина с участием президента Польши Анджеем Дудой Туск передал ему документ, который подтверждает закупку и использование Pegasus легально и нелегально.

Ранее стало известно, за сколько прокуратура Польши приобрела шпионский софт.