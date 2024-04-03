Третий член семьи Исломовых обжаловал арест по делу о теракте в «Крокусе»

Диловар Исломов обжаловал арест по делу о теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.

Ранее меру пресечения в виде ареста обжаловали его отец Исроил и брат Аминчон.

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Диловару меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали агентству.

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1 апреля сообщалось, что Московский городской суд назначил рассмотрение апелляции на арест Исроила Исломова на 3 апреля в 12:15 мск.

28 марта ТАСС сообщил, что следствие вменяет четверым фигурантам дела о теракте пособничество террористам. По данным источника агентства в правоохранительных органах, Исломовы были осведомлены о планах нападавших. К такой же версии обвинение склоняется и в отношении Алишера Касимова, сдавшего им квартиру. Все четверо находятся в СИЗО до 22 мая по решению суда.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».