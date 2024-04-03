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В России возросло число граждан, поддерживающих ограничения для водителей самокатов

SuperJob: число поддерживающих ограничения для водителей СИМ россиян возросло

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Илья Питалев/РИА Новости

Число жителей России, которые поддерживают введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов, за год возросло с 52% до 59%. Такие результаты показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob, передает RT. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Согласно исследованию, женщины призывают регулировать езду на них чаще, чем мужчины — 66% против 52% соответственно.

«Москвичи и петербуржцы поддерживают законодательные ограничения езды на самокатах активнее, чем жители страны в целом: семь из десяти представителей экономически активного населения двух столиц — за регулирование», — говорится в исследовании.

По мнению опрошенных россиян, в стране важнее всего установить предельную скорость движения и возрастной ценз 18+, а также ввести обязательное обучение вождению самокатов с выдачей соответствующего удостоверения.

26 марта автоюрист Дмитрий Славнов говорил, что большинство аварий с участием электросамокатов происходит по вине их водителей, которые не соблюдают правила управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Решением данной проблемы, по его мнению, может стать появление отдельной категории водительского удостоверения.

Ранее в Дептрансе прокомментировали возможный запрет электросамокатов в Москве.

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