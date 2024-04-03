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Движение поездов на участке Дагомыс — Сочи нарушено из-за обрушения стены на ж/д пути

Движение поездов на участке Сочи — Дагомыс организовали по одному пути после ЧП

На участке Дагомыс — Сочи нарушено движение поездов из-за схода грунта и обрушения стены на ж/д пути. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Там отметили, что специалисты предпринимают необходимые меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети.

В мэрии Сочи заявили РИА Новости, что пострадавших нет. Поезда идут в оба направления по второму пути.

Накануне в Подмосковье более десяти вагонов сошли с рельсов. Инцидент произошел на перегоне Иванцево — Костино Савеловского направления. По предварительной информации, с пути сошли 11 грузовых вагонов поезда.

На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. В случае, если для этого будут основания, сотрудники ведомства примут все необходимые меры.

Ранее под Гурьевском поезд сошел с рельсов из-за подложенного газового баллона.

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