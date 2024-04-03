Сотни демонстрантов в Иерусалиме потребовали отставки правительства Нетаньяху

Сотни людей вечером 2 апреля вышли на улицы Иерусалима с требованием к правительству заключить сделку с радикальным палестинским движением ХАМАС ради освобождения израильских заложников, которых боевики похитили 7 октября прошло года. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Сначала активисты пришли к зданию кнессета (парламента), а затем двинулись к резиденции премьера. Помимо освобождения заложников они требовали отставки правительства.

В ходе акции произошли столкновения активистов с полицией. Задержали пятерых человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.