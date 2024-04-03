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Метеорологи повысили оценку магнитуды землетрясения у побережья Тайваня

Оценку магнитуды землетрясения у восточного побережья Тайваня повысили до 7,7

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Depositphotos

Оценка магнитуды землетрясения, произошедшего утром 3 апреля у восточного побережья Тайваня, изменена на 7,7. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя японского национального метеорологического управления.

Изначально сообщалось, что магнитуда подземных толчков составила 7,5. Однако впоследствии специалисты пересмотрели оценку магнитуды землетрясения, повысив ее до 7,7.

После землетрясения жителей островов, входящих в состав японской префектуры Окинава, предупредили об угрозе цунами. К текущему моменту волна достигла островов Ёнагуни, Исигаки и Миякодзима.

Высота цунами, достигшего острова Ёнагуни, составила 0,3 метра. Информация о ситуации в других частях страны еще не поступала. При этом журналисты предупредили, что со временем высота волны может увеличиться.

На фоне землетрясения руководство аэропорта Наха, расположенного в главном городе префектуры Окинава, временно остановило прием и отправление самолетов. Более того, всех находившихся в здании людей эвакуировали на третий этаж на случай цунами.

Ранее на Тайване заявили о разрушении зданий из-за землетрясения.

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