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Мэр Харькова рассказал о разработке плана по эвакуации города

Мэр Харькова Терехов рассказал о разработке планов по эвакуации города

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Vyacheslav MadiyevskyyUkrinform/Global Look Press

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что у властей города есть конкретные планы по эвакуации населения. Его слова в эфире телемарафона передает РИА Новости.

По словам мэра, хотя конкретные планы эвакуации имеются, власти пока не намерены их реализовывать. Терехов отметил, что ситуация в Харькове спокойная.

«Сегодня мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова, уезжают из Харькова», — сказал он.

До этого министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале утверждало, что оснований для эвакуации жителей Харькова и его окрестностей нет. Представители ведомства отметили, что информация, распространяемая в СМИ об этом, является ложной и направлена на создание дестабилизации.

2 апреля глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что украинские военные сосредоточили значительное количество западной техники под Харьковом, а также строят фортификационные сооружения на территории региона.

Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук также говорил о начале активной части сражения за Харьков.

Ранее экс-разведчик США рассказал, почему Украина может не удержать контроль над Харьковом.

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