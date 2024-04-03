Названо число пострадавших в результате ДТП во Владимирской области

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петушинском районе Владимирской области выросло до 15. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения региона.

В публикации отмечается, что информация о пострадавших актуальна на 21:00 по мск.

По данным Минздрава, пять человек были госпитализированы в Петушинскую районную больницу, четверо в состоянии средней степени тяжести находятся в отделении травматологии и еще один в тяжелом стабильном состоянии — в реанимации. У остальных 10 пострадавших выявили различные ушибы — после осмотра их отпустили домой.

В Минздраве уточнили, что в больницу направлена бригада врачей санитарной авиации.

Авария с участием автобуса и «КамАЗа» произошла 2 апреля около 17:20 на 117-м км автодороги М-7 «Волга» в Петушинском районе Владимирской области. Всего в автобусе находились около 20 человек. Как уточняли в управлении МВД по региону, причиной ДТП могло стать нарушение дистанции на дороге водителем автобуса.

До этого в Воронежской области произошла массовая авария с участием большегрузов.

Ранее в Нижнем Новгороде большегруз влетел в машину и протащил ее по трассе.