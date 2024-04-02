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В Госдуме одобрили отсрочку от призыва для прокуроров и следователей

Госдума приняла в первом чтении закон об отсрочке от призыва для прокуроров и СК

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СУ СК России по Пермскому краю

Госдума (нижняя палата парламента) приняла в первом чтении законопроект, который утвердит нормы об отсрочке на военную службу на сотрудников прокуратуры и Следственного комитета России. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект был внесен правительством и предлагает изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе».

В документе указано, что отсрочка от призыва будет предоставляться работникам, поступившим на службу прокурорам и следователям соответствующих ведомств в случае получения высшего образования по профильным специальностям.

Сейчас отсрочка от призыва на военную службу предоставляется служащим в МВД, противопожарной службе, а также таможенникам и работникам уголовно-исполнительной системы.

Согласно пояснительной записке, законопроект также устанавливает для работников прокуратуры и Следственного комитета освобождение от прохождения военных сборов.

При этом работники таможни будут попадать на специальный воинский учет, особенности которого будет определять правительство России.

С 1 апреля в России начался весенний призыв. В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба ВС России заверили, что срочников не будут привлекать к участию в военной операции на Украине.

Ранее в Самаре арестовали военного комиссара по подозрению в получении взяток.

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