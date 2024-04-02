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Киев накрыла песчаная буря

«Страна»: в Киеве бушует песчаная буря из-за пришедшей из Сахары пыли

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Gleb Garanich/Reuters

В Киеве бушует песчаная буря. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Отмечается, что в городе снизилась видимость, а ветер настолько сильный, что выламывает деревья. На Украине установилась аномально теплая погода, вместе с которой пришла пыль из Сахары.

«Порывы ветра сносят деревья. На улице сложно дышать. Низкая видимость на дорогах», — говорится в сообщении издания.

До этого Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщала, что пыль из пустыни Сахара зависнет над Украиной на ближайшие сутки.

Атмосферный фронт принес пыль из Сахары и вызвал аномальное потепление до рекордных +25 °C. Она создает эффект затуманенного тусклого неба, концентрация пыли пока не превышает допустимых значений.

2 апреля по западной части Украине должен был пройти дождь, который принесет свежесть и прибьет пыль к земле. Позднее дождь пройдет по всей Украине. Местным жителям рекомендовали закрыть окна и реже выходить на улицу.

Ранее автомобилистам назвали необычный способ избавиться от пыли в салоне автомобиля с помощью игрушки.

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