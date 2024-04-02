Студентам петербургского вуза пригрозили отчислением за пропуски по неуважительной причине

Студентов Санкт-Петербургского горного университета предупредили об «автоматическом отчислении» за три пропуска по неуважительной причине. Об этом сообщает издание «Гроза» (признано в РФ иностранным агентом).

По предварительным данным, отчисление грозит тем учащимся, которые не смогут оправдать свое отсутствие на занятиях в течение трех дней. При этом «неуважительными» будут считаться пропуски из-за подачи документов на военную кафедру или участия в спортивных мероприятиях.

Кроме того, студентам сообщили, что проверка посещаемости во время майских праздников будет значительно усилена. Такое решение принял ученый совет вуза, соответствующий приказ уже подписан и «проверен юристами».

Сейчас старосты распространяют эту информацию среди студентов, их также обяжут ежедневно отчитываться кураторам о посещаемости своей группы.

Накануне в петербургском медвузе решили не брать плату со студентов-прогульщиков.

Ранее из МГУ отчислили студента, который назвал сеть Wi-fi в общежитии лозунгом УПА (организация запрещена в России).