Пользователей соцсетей напугал вид клубники под микроскопом, пишет The Indian Express. Люди не подозревали, что в ягоде могут быть живые организмы.

В соцсетях появились кадры с клубникой, снятой под микроскопом, которые напугали зрителей. Всему виной крошечные насекомые, бегающие по ягоде, — их не видно невооруженным глазом. Правда, по словам специалистов, беспокоиться не о чем.

Насекомые, ползающие по клубнике, могут быть разновидностью плодовых мушек, и одна из таких — пятнистокрылая дрозофила, которая откладывает яйца не в перезрелые или испортившиеся ягоды, а в здоровые.

«Эти личинки настолько микроскопичны, что даже если вы съели ведро клубники, вам все равно ничего не грозит», — рассказала Дженни Шмидт, дипломированный диетолог из США.

Впрочем, некоторые комментаторы отнеслись к этой новости спокойно.

«Если бы меня беспокоили микроорганизмы в моей еде, я бы умер от голода», — пишут люди.

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