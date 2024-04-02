В Киеве признались в разжигании розни в России после теракта в «Крокусе»

Спецслужбы Украины проводили акции по разжиганию межнациональной розни среди мигрантов в России после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом в интервью The Times заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности (СНБО) Украины Андрей Коваленко.

Украинский чиновник рассказал, что в задачи сотрудников его ведомства входило как внедрение в чаты мигрантов, так и распространение антимигрантских настроений в российских социальных сетях.

«Нам очень выгодно поддерживать там любые национальные расколы и подогревать их с помощью информации», — признался он. Коваленко рассказал, что украинские подразделения информационных операций используют любые средства, включая создание межнациональной напряженности, для попыток дестабилизации.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю теракта заявил, что для террористов «с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». При этом он не уточнил, о каком именно участке идет речь.

23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее Путин заявил, что Россия доберется до заказчиков теракта в «Крокусе».