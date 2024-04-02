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Россиян предупредили об опасности накопительного эффекта от алкоголя

Врач Мамедов: накопительный эффект от алкоголя опасен для здоровья человека

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Shutterstock

Регулярное употребление алкоголя и накопительный эффект от него может нанести серьезный вред здоровью человека. Об этом kp.ru рассказал профессор, врач-кардиолог, руководитель лаборатории Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов.

«Даже если ты в течение недели не пьешь, а потом на выходных – употребляешь. Особенно это опасно для людей, у которых уже есть заболевания сердца, почек, печени. Для них алкогольная нагрузка и вовсе может быть критичной», — предупредил врач.

По его словам, чтобы снизить риски для здоровья и помочь организму восстановиться после зимы, важно постепенно переходить на сезонное питание. В рацион эксперт советует включать больше фруктов и овощей и меньше жирной еды. Кроме того, Мамедов рекомендует больше времени проводить на свежем воздухе.

Британские ученые из Кембриджского университета до этого изучили влияние хронического употребления спиртного на структуры мозга и пришли к выводу, что алкоголизм серьезно повреждает некоторые мозговые сети, делая неэффективными некоторые современные методы терапии алкогольной зависимости.

Ранее в Госдуме рассказали, как будут контролировать исполнение закона о «наливайках».

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