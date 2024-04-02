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В Москве полностью сгорела детская площадка из-за игр детей

В Ясенево произошел пожар на детской площадке

В Москве огонь охватил детскую площадку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в Ясенево, на Новоясеневском проспекте. На кадрах с места инцидента заметно, как огонь распространился по элементам площадки, в небо поднимается густой дым. Во время пожара никто не пострадал.

По предварительной информации, причиной стали шалости детей. Они играли с огнем и не смогли контролировать его. Известно, что площадка сгорела полностью.

До этого в Петербурге вспыхнул трамвай. Пожар охватил вагон по всей площади. Изначально в салоне кто-то почувствовал запах гари, поэтому пассажиров оперативно высадили на остановке. Средство передвижения направилось в парк, но по пути воспламенилось. Огонь тушили десять спасателей.

Ранее в Петербурге подростки потеряли сознание, приняв психотропное вещество на детской площадке.

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